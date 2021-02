Rintracciato in treno verso Ancona 15enne fuggito di casa

(ANSA) - FERMO, 27 FEB - E' stato raggiunto dalla Squadra Mobile di Fermo nella stazione ferroviaria di Ancona il 15enne che si era allontanato da casa il 20 febbraio dopo una lite con la madre e per il quale la Prefettura di Fermo aveva attivato il Piano Ricerca persone scomparse con diramazione di tutte le informazioni alle forze di polizia. Le attività svolte in Italia e all'estero tramite il Servizio per la Cooperazione internazionale di polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, avevano portato ad una segnalazione del ragazzo a Ventimiglia, diretto in Francia, poi ieri sera alla Stazione Termini a Roma. Stamattina è stato individuato su un treno per Ancona e raggiunto infine alla stazione ferroviaria. Una volta preso in consegna dalla Polizia di Stato è stato accompagnato alla Prefettura di Fermo, dove è avvenuto il ricongiungimento con la madre. I poliziotti della Squadra Mobile hanno lavorato senza sosta, estendendo le ricerche anche in Francia. (ANSA).