Covid: sindaca Ancona, ecco variante Gb, evitare contatti

(ANSA) - ANCONA, 27 FEB - "La situazione è molto seria, la variante inglese è arrivata, il virus si 'attacca' molto di più e molto più rapidamente si diffonde. Probabile che nei prossimi giorni siano modificati i parametri di sicurezza". Così la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli in un videomessaggio su fb.

In attesa di "nuove regole certe" dal Cts dà "un consiglio di buon senso, con grande forza: oltre i divieti di legge ognuno eviti il più possibile i contatti stretti non assolutamente necessari". (ANSA).