Turismo: Marche; Acquaroli, brand, prodotti e ammodernamento

La nuova politica turistica che la giunta regionale Marche guidata da Francesco Acquaroli si baserà essenzialmente su tre indirizzi strategici: investire sul brand Marche, sui mercati nazionali ed esteri, in modo efficace e sulla base di un'attenta azione di marketing, costruire prodotti turistici legati alla destinazione Marche, ammodernare il sistema turistico regionale qualificando l'accoglienza con circuiti turistici ed eccellenze. Sono le linee d'indirizzo del Piano triennale per il Turismo 2021-2023 che il governatore ha presentato nel corso degli Stati Generali del Turismo, coordinamento delle forze economiche turistiche facenti capo al Sistema Confcommercio Marche, tenuti ad Ancona nella Sede Direzionale Confcommercio Marche Centrali.

A coordinare e a moderare i lavori il direttore di Confcommercio Marche prof. Massimiliano Polacco che in apertura ha lanciato un video messaggio del presidente nazionale di Confcommercio Imprese per l'Italia dott. Carlo Sangalli. Un contributo video è arrivato anche dal Rettore dell'Università Politecnica delle Marche prof. Gian Luca Gregori. "Vogliamo contribuire a migliorare il funzionamento del sistema Marche con alcune proposte che puntino sul Turismo, su Terziario e Servizi, ricerca e sviluppo, innovazione e digitalizzazione, trasporti e logistica, - ha esordito Polacco - nella sfida di tenere insieme sostenibilità ambientale e sostenibilità economica e sociale.

Abbiamo potenziali incredibili da poter sviluppare sui quali dobbiamo lavorare in sinergia".

Il turismo "è uno dei settori maggiormente colpiti da questa pandemia", ha ricordato Acquaroli, che ha anche la delega al Turismo: "L'obiettivo è rilanciare una visione d'insieme del sistema turistico regionale, superandone l'eccessiva frammentazione che ne ha disperso nel tempo le sue potenzialità.

Come un'orchestra, istituzioni e imprenditori possono collaborare per una visione e una progettualità costruita assieme e superare le problematiche legate alla mancanza di iterazione tra i vari territori".

Tra gli esempi di settore con grande potenziale nei quali lavorare in sinergia, Polacco ha ricordato, ad esempio "la coesione territoriale, la risorsa Cultura, la riorganizzazione delle nostre città e il nuovo ruolo del Turismo unito al commercio di prossimità, le aggregazioni di rete e di filiera del tessuto dell'impresa diffusa, lo sviluppo dei servizi professionali, la qualità del made in Italy e dell'italian way of life". La Regione punta al rilancio delle Marche "sul piano culturale, sociale, economico e dei servizi offerti, superando le singole scelte e recuperando una visione unica". Per questo è stata costituita l'Agenzia regionale del turismo e dell'internazionalizzazione. Altre sfide sono "la destagionalizzazione del turismo, la promozione dell'albergo diffuso ed i borghi, in collaborazione con i territori, il rafforzamento delle infrastrutture, le nuove strategie sui voli aerei, la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica da cui oggi non si può prescindere". Il tutto in un sistema che 'dialoga' nel quale Confcommercio Marche può avere un ruolo determinante grazie alla rappresentanza, attraverso Confturismo Marche espressione unitaria delle Organizzazioni delle imprese turistiche, di oltre 5 mila imprese turistiche tramite vari organismi come Federalberghi Marche (oltre 700 strutture ricettive operanti nella Regione), Villaggi Marche, punto di riferimento per la ricettività all'aria aperta, l'Associazione Extralberghiero aderente a Confcommercio, la Fipe Federazione Pubblici Esercizi Confcommercio, il Silb (Sindacato Locali Ballo e Intrattenimento Confcommercio), le Realtà turistico territoriali, i rappresentanti degli operatori dell'intermediazione di viaggio e turismo, l'Agis Marche, con gli attori della filiera culturale e cinematografica, e la Faita Unioncamping Ente Bilaterale Pluriterritoriale Turismo.(ANSA).