Governo: Gostoli, grazie Morani servizio in fase difficile Paese

"Alessia Morani ha servito l'Italia come Sottosegretario del Governo Conte bis al Ministero dello sviluppo economico in uno dei periodi più difficili della storia del Paese". Così il segretario regionale del Pd Marche Giovanni Gostoli in un post su Fb sulla deputata marchigiana. "È stata apprezzata la sua attività, la serietà e la competenza. - prosegue - È stata capace in poco tempo di fare tanto anche per le nostre Marche. Desidero esprimere il mio ringraziamento per il suo impegno che è motivo di orgoglio per tutti noi e un valore aggiunto il Pd marchigiano".

"I miei migliori auguri alle donne e agli uomini della squadra del nuovo Governo Draghi", conclude Gostoli. (ANSA).