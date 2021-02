Vaccini, nelle Marche oltre 10mila prime dosi a over 80

(ANSA) - ANCONA, 24 FEB - "Dall'inizio della campagna vaccinale per i cittadini marchigiani con più di 80 anni - ha affermato l'assessore Filippo Saltamartini - sono stati somministrate 10.600 prime dosi vaccinali. La vaccinazione prosegue a ritmo serrato, sempre in considerazione della disponibilità delle dosi consegnate alle Marche. L'ultima fornitura è arrivata questa mattina, 18.700 dosi di vaccino Pfizer e 2.500 di Moderna. I vaccini di Pfizer e Moderna, secondo le indicazioni del commissario nazionale e del Ministero, sono riservate in questa fase agli over 80, successivamente alle persone con fragilità e la fascia dei cittadini con età 60-80. Si sta predisponendo inoltre la piattaforma per la prenotazione delle vaccinazioni per le categorie cosiddette dei servizi essenziali, come gli insegnanti, le forze dell'ordine e altri, a cui secondo le indicazioni del Ministero e del commissario saranno riservate le dosi di AstraZeneca. A fronte di richieste pervenute da alcune categorie specifiche - aggiunge -, abbiamo provveduto a chiedere al Ministero dei chiarimenti rispetto a quali categorie rientrano nei cosiddetti 'servizi essenziali' per poter programmare al meglio le successive fasi. È importante però .

sottolinea Saltamartini - tenere a mente che la campagna di vaccinazione regionale deve seguire il piano nazionale, approvato dal Parlamento, che indica le priorità e le categorie dei cittadini che le Regioni devono rispettare". (ANSA).