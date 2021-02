Famiglia: Fdi, pdl su famiglia, natalità e genitorialità

(ANSA) - ANCONA, 22 FEB - Una proposta di legge regionale che "finalmente doterà la Regione Marche di un quadro di riferimento normativo unitario sui temi della famiglia, della genitorialità e della natalità". A presentarla in Consiglio regionale è Fratelli d'Italia per iniziativa del Consigliere Marco Ausili, in collaborazione con la Presidente della quarta Commissione Sanità Elena Leonardi. La pdl è stata depositata e sottoscritta da tutti i consiglieri regionale del Gruppo di Fdi: "è composta - hanno spiegato gli esponenti di Fdi nel corso di una conferenza stampa - da 24 articoli che offrono una visione della Famiglia intesa nella sua più ampia accezione: culturale, sociale, giuridica".

E' suddivisa in otto capi, che toccano molti aspetti per regolamentare "quello che da sempre Fratelli d'Italia individua come nucleo fondante della società". "Si tratta di un atto con il quale sento di onorare l'impegno preso in campagna elettorale - ha ricordato Ausili, proponente e primo firmatario - mirato a tutelare la famiglia e rinsaldare le fondamenta sulle quali si basa sostenendo la natalità e la genitorialità". L'iniziativa, ha aggiunto, ha "preso forma anche con il contributo di tutti colleghi del gruppo consiliare".

La proposta, ha sottolineato Leonardi, "riordina e ridisegna alcune normative in materia che necessitavano di attualizzazione soprattutto in rapporto a temi centrali per il futuro dell'istituto familiare". Il capogruppo Fdi Carlo Ciccioli ha posto l'accento sulla "genitorialità" denunciando come "sia rimasto troppo in ombra, negli ultimi anni, un tema fondamentale per una buona crescita e maturazione dei giovani". Per la natalità, ha rimarcato, "l'Italia presenta un indice bassissimo tra i paesi occidentali, mentre Germania e in Francia investono moltissimo per sostenere le nascite".

I consiglieri Pierpaolo Borroni, Nicola Baiocchi, Andrea Assenti e Andrea Putzu hanno "rivendicato "con orgoglio come Fratelli d'Italia ponga da sempre massima attenzione alle tematiche interessate dalla proposta di legge in oggetto".

(ANSA).