Covid: Marche, +6 ricoverati (612), -2 in Intensiva (80)

(ANSA) - ANCONA, 20 FEB - E' salito ancora nelle ultime 24ore il numero di ricoveri correlati al Covid-19 nelle Marche: da 606 a 612 (+6). Sono 23 le persone dimesse nell'ultima giornata. Due in meno in pazienti in Terapia Intensiva (80, -2), invariato il numero di ricoveri in Semintensiva (153) mentre aumentano i degenti nei reparti non intensivi (379, +8). Emerge dai dati forniti dal Servizio Sanità della Regione. In crescita gli ospiti di strutture territoriali (191 (+4) mentre calano gli assistiti nei pronto soccorso (-12). Sono aumentati i positivi in isolamento domiciliare (8.081, +196) e le quarantene per contatto con contagiati (15.429, +265; tra i quali 5.130 con sintomi e 389 sono operatori sanitari). I guariti salgono a 52.381 (+347). (ANSA).