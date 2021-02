Governo, deputato M5s Osimo, perché ho votato no

(ANSA) - ANCONA, 19 FEB - C'è anche il deputato M5s di Osimo Paolo Giuliodori tra i dissidenti che ieri hanno votato no alla fiducia al governo Draghi. E' lui stesso a riferirlo in una nota. "Mi dispiace dover intervenire in dissenso dal mio gruppo, ma purtroppo è stata presa una direzione che non posso seguire.

Me lo impone la mia coscienza, che è opposta a quella che vedo rappresentata qui oggi" ha detto Giuliodori in aula a Montecitorio. "È una decisione molto sofferta, che prendo con dolore nel cuore, ma con ferma convinzione. Non posso avallare la scelta di un governo che rappresenta tutto quello che negli anni come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre combattuto" ha dichiarato il deputato osimano. "Non è questo quello che si aspettavano i cittadini, specialmente chi in questi anni ha votato e sostenuto il Movimento - ha aggiunto -. Doveva essere un governo di alto profilo, 'il governo dei migliori', e invece ci troviamo un'ammucchiata che di alto profilo ha ben poco. Si parla tanto di futuro, di giovani, di cambiamento, ma sembra di essere tornati al 2008. Sono sempre le solite vecchie facce della vecchia politica. E la cosa che mi ferisce di più è che adesso lì in mezzo ci siamo anche noi". Oltre alle critiche a Draghi ("le sue parole sanciscono la consacrazione del neoliberismo, dell'Europa a tutti i costi, del primato della finanza sulla vita delle persone"), c'è' "la cosa assurda che siamo il partito più grande in Parlamento, ma in una maggioranza di questo tipo conteremo poco e nulla". (ANSA).