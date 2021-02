Regioni: Consiglio Marche-Garante diritti,rinnovata sinergia

Incontro ufficiale a Palazzo delle Marche tra il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, e il nuovo Garante dei diritti, l'avvocato maceratese Giancarlo Giulianelli. "E' stato un primo confronto su alcune delle tematiche che sono al centro dell'attività dell'Autorità di Garanzia - ha sottolineato Latini - con l'auspicio di una rinnovata collaborazione, anche facendo tesoro del lavoro fino ad oggi svolto dal precedente Garante, Andrea Nobili, al quale va il nostro ringraziamento".

Minori, con particolare attenzione alle situazioni di disagio familiare, disabilità e detenuti: queste sono tra le priorità d'intervento evidenziate da Giulianelli, che già dai prossimi giorni sarà impegnato in alcuni percorsi di ascolto. "Il Garante - ha sottolineato - è una figura importante, che necessariamente deve essere al di sopra delle parti. So di trovare una macchina ben rodata e ho piacere di guidarla nel solco tracciato dall'avv. Nobili, tenendo conto di tutti gli interventi che fino ad oggi hanno trovato concretizzazione e spaziando, per quanto di competenza, anche sul versante di nuove progettualità".

Dopo l'incontro con il Presidente Latini, la visita agli uffici dell'Autorità di garanzia, ospitati all'ultimo piano di Palazzo delle Marche. (ANSA).