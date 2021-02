Anziani: letti intelligenti a Asp Fabriano per monitoraggio

Importante donazione da parte della Fondazione Carifac di Fabriano (Ancona) in favore dell'Asp (Azienda servizi alla persona) cittadina. Sono state consegnate attrezzature tra cui letti servo assistiti, speciali vasche per l'igiene assistita, carrelli e un sollevatore con corsetti. La donazione si inserisce nel progetto "Opencare" partito quattro anni fa con l'obiettivo di realizzare un nuovo modello di gestione tramite l'utilizzo di una piattaforma modulare integrata con un ambiente intelligente distribuito.

Questo nuovo "ambiente intelligente" riesce a controllare la qualità dell'aria, del riposo, del sonno, in generale del benessere dell'anziano anche quando, per deficit cognitivi, il soggetto non riesce più a esprimere i suoi bisogni. "Un gesto concreto - commenta Marco Ottaviani, presidente della Fondazione Carifac - che si innesta nella volontà di questa Fondazione di essere sempre vicina alle esigenze e istanze dei territori di riferimento, soprattutto in un'area sanitaria molto interessata dalla pandemia da Coronavirus". (ANSA).