Covid: Marche, ricoveri ancora in lieve calo (612, -3)

(ANSA) - ANCONA, 17 FEB - Terzo giorno di lieve calo per il numero di ricoveri nelle Marche per Covid-19: da 615 a 612 (-3).

In particolare sono diminuiti i degenti in Terapia intensiva (78, -2) e in Semintensiva (154, -1) mentre è invariata la situazione nei reparti non intensivi (380). Gli ospiti di strutture territoriali sono 189 (-4) e gli assistiti nei Pronto soccorso 29 (-8). Nell'ultima giornata sono state dimesse 32 persone. In aumento, riferisce il Servizio sanità della Regione, i positivi in isolamento domiciliare (7.543, +153) e le persone in quarantena per contatto con altre contagiate (15.128, +951; 4.914 con sintomi, 400 operatori sanitari). Intanto i guariti raggiungono quota 51.394 (+306). (ANSA).