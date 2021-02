Arriva marchio storico per le chitarre Eko

(ANSA) - ANCONA, 17 FEB - La Eko di Recanati, eccellenza marchigiana nella produzione di strumenti musicali (in particolare chitarre), è stata riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) come marchio storico del patrimonio nazionale, "un onore concesso a pochi marchi italiani" rende noto l'azienda. E' lo Stato Italiano, per mezzo della Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale e l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ad aver riconosciuto Eko "come eccellenza storica, una realtà da proteggere e preservare".

Secondo l'amministratore delegato Stelvio Lorenzetti, "entrare a far parte del registro speciale dei marchi storici, oltre ad avere un'importanza da un punto di vista di blasone e d'immagine, ci dà anche un'ulteriore garanzia di protezione contro la contraffazione e contro la copia del nostro marchio".

La nascita di Eko risale al 1959, quando Oliviero Pigini fondò, a Recanati, quella che oggi è un'azienda musicale di importanza mondiale. Rivoluzionando completamente il tessuto socioeconomico rurale dell'area, Pigini formò liutai, musicisti e operai nel rispetto della sua iniziale idea vincente: mettere chiunque nella condizione di permettersi uno strumento musicale di qualità e di studiare la musica. (ANSA).