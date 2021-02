Covid, screening massa Isc Sassoferrato

(ANSA) - SASSOFERRATO (ANCONA), 16 FEB - Screening di massa a Sassoferrato (Ancona) per studenti, docenti e non docenti, dell'istituto comprensivo Brillarelli frequentato da 694 ragazzi di Sassoferrato e Genga, e chiuso alla didattica in presenza fino al prossimo 22 febbraio compreso. La decisione si deve al forte innalzamento dei contagi registrato negli ultimi giorni, ben 72 tamponi in più in una sola settimana. I casi dall'inizio della pandemia di Covid-19 sono 280: 119 attualmente positivi, 155 guariti e 6 decessi. A questi si aggiungono 322 persone sottoposte a quarantena fiduciaria. Si è deciso, di concerto con l'Autorità scolastica e l'Ufficio Igiene, di allestire un centro temporaneo di screening destinato alle esigenze dell'Istituto Comprensivo di Sassoferrato e Genga. Tutti gli alunni e il personale sono invitati ad effettuare un tampone antigenico rapido di screening nel pomeriggio di sabato, 20 febbraio, dalle 14 alle 19, al Palazzetto dello Sport di Sassoferrato. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore e tutti gli interessati saranno tenuti a presentarsi negli orari indicati in base alla lettera del proprio cognome. "Lo screening avrà luogo anche grazie al prezioso supporto del gruppo di Protezione civile e della Croce Rossa Italiana di Sassoferrato che, di concerto con la Polizia municipale, provvederanno a garantire la regolazione degli accessi e delle uscite, la misurazione della temperatura corporea, nonché il pronto intervento in caso di insorgenza di problematiche sanitarie. Si raccomanda la massima partecipazione, invitando, al contempo, la cittadinanza interessata a seguire scrupolosamente le consuete prescrizioni comportamentali nell'attuale contingenza pandemica", le parole del sindaco Maurizio Greci. (ANSA).