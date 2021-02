Covid, feste di laurea a Urbino, 18 multe

(ANSA) - URBINO, 12 FEB - Diciotto multe da 400 euro l'una per aver violato le norme anti contagio. Le ha inflitte la polizia di Urbino a laureandi, amici e ai loro familiari che festeggiavano il conseguimento della laurea senza porsi il problema della mascherina e delle distanze. Altre multe sono state fatte a giovani trovati in giro ben oltre le ore 22. La Questura di Pesaro Urbino rende noto di aver incrementato i controlli proprio in occasioni delle sessioni di laurea che si sono svolte nei giorni scorsi nella città feltresca. Gli accertamenti hanno soprattutto riguardato l'uso delle mascherine, il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di spostamenti dalle ore 22 alle ore 5. In particolare nella serata dell'11 febbraio sono state effettuate rilevate tutte le 18 violazioni, 14 delle quali hanno riguardato l'inosservanza dell'orario del rientro. (ANSA).