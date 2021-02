Seminudo e ubriaco corre lungo via Flaminia ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 09 FEB - Correva seminudo e ubriaco lungo via Flaminia, all'altezza della frana Barducci ad Ancona, quando è stato fermato dalla polizia locale e da un'ambulanza della Croce Gialla, allertate da alcuni automobilisti. Si tratta di un 30enne somalo: era in mutande e portava un cartone di birre, diretto verso la stazione ferroviaria. È stato appurato che era un paziente dell'ospedale di Torrette dal quale si era allontanato. È stato preso in carico dai sanitari e riportato in ospedale. Sul posto anche una pattuglia delle Volanti della polizia. Ci sono stati rallentamenti lungo la strada fino a Torrette. (ANSA).