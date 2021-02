Tennis: Sinner show a Melbourne, vince derby e titolo Atp

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Jannik Sinner ha vinto il torneo Atp 250 di Melbourne, battendo in finale l'altro italiano Stefano Travaglia con il punteggio di 7-6 6-4, in una sfida durata quasi due ore e un quarto, giocata sempre sul filo dell'equilibrio.

Per il 19enne Sinner si tratta del secondo titolo in carriera.

(ANSA).