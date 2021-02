Regioni, luci viola a Palazzo delle Marche contro epilessia

(ANSA) - ANCONA, 05 FEB - La facciata di Palazzo delle Marche lunedì 8 febbraio dalle ore 17 alle ore 20 si illuminerà di viola per ricordare la Giornata Mondiale per l'epilessia. La presidenza del Consiglio regionale aderisce all'iniziativa promossa dalla Lice, la Lega italiana contro l'epilessia, per promuovere la conoscenza di una patologia che interessa nel mondo 65 milioni di persone, di cui circa 500mila in Italia.

"Abbiamo accolto favorevolmente la proposta ricevuta dal coordinamento regionale della Lice - spiega il presidente Dino Latini -. Illuminando la sede dell'Assemblea legislativa di viola, il colore associato a livello internazionale all'epilessia, invitiamo con un gesto simbolico a conoscere meglio una delle malattie neurologiche più diffuse al mondo, mandando un segnale di vicinanza a tutte le persone che ne soffrono, spesso vittime ancora oggi di pregiudizi, e rinnovando la fiducia nella ricerca scientifica per progredire nella cura".

(ANSA).