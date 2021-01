Vaccini: si è vaccinata presidente Ordine Psicologi Marche

(ANSA) - ANCONA, 29 GEN - La presidente dell'Ordine degli Psicologi delle Marche Katia Marilungo si è sottoposta oggi alla seconda somministrazione del vaccino anticovid presso la Casa di Cura 'Villa dei Pini' di Civitanova Marche (Macerata), struttura ospedaliera in cui lavora come psicologa e psicoterapeuta. Si tratta, riferisce una nota, della naturale prosecuzione di quanto comunicato da Marilungo nella newsletter inviata ai 2.700 iscritti, a fine anno, in cui, ricordando che la "l'adesione alla campagna è volontaria, mi sento di dirvi che la vaccinazione è una libera scelta, ma è anche un atto di responsabilità e rispetto" in quanto "anche noi psicologi, come professionisti sanitari, la cui disciplina si fonda su basi scientifiche e crede nei progressi della scienza, dobbiamo agire responsabilmente impegnandosi a garantire la massima protezione per noi stessi e per i nostri pazienti". (ANSA).