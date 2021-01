Giorno Memoria: Consiglio Marche approva 'Itinerario Ebraico'

(ANSA) - ANCONA, 26 GEN - Istituire e promuovere un Itinerario Ebraico Marchigiano che metta in rete tutti gli esempi più rilevanti delle testimonianze artistiche e storico-culturali del popolo ebraico nelle Marche. E' l'impegno per il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli contenuto in una mozione presentata da Giacomo Rossi (Civici), sottoscritta da maggioranza e opposizione e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale delle Marche durante la seduta dedicata al Giorno della Memoria. "La Comunità Ebraica è da secoli parte integrante della nostra regione ed ha lasciato nelle Marche un patrimonio storico-culturale vastissimo: basti pensare, ad esempio, alle Sinagoghe di Ancona, Senigallia e Pesaro; ai ghetti ebraici di Monterubbiano, Jesi, Civitanova e Ascoli Piceno o all'ex Sinagoga e forno ebraico della mia Apecchio: tutte tracce lasciate dal popolo ebraico nonostante le persecuzioni e le deportazioni subite nel corso della storia" dice Rossi. "Questi luoghi - continua - rappresentano delle eccezionali testimonianze di carattere storico, artistico e culturale che con un'attenta e mirata promozione, possono fungere da richiamo turistico per i tanti cittadini di origine ebraica (e non solo) sparsi in tutto il mondo. Quindi una mozione che ha carattere concreto, oltre che di promozione del ricordo delle tante persecuzioni subite nel tempo dal Popolo ebraico, non ultimo l'Olocausto. Ringrazio tutti i capigruppo in Consiglio, di maggioranza e di opposizione, che hanno sottoscritto la mozione e tutti i consiglieri regionali che l'hanno votata all'unanimità". (ANSA).