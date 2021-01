Senza biglietto su treno strattona poliziotti e si spoglia

Due 20enni sorpresi in treno senza biglietto, danno in escandescenze con gli agenti, li strattonano e uno di loro si spoglia, calandosi i pantaloni. E' accaduto su un convoglio, diretto verso nord, alla stazione di Senigallia. L'intervento dei poliziotti del Commissariato di Senigallia era stato richiesto dal personale delle Ferrovie.

Invitati a scendere dal treno e a fornire le proprie generalità i due giovani, di origine nigeriana, hanno invece iniziato a spingere gli agenti. Uno di loro ha anche lanciato il telefonino e poi si è denudato ed è stato sanzionato con una multa da 10mila euro. A carico dell'altro 20enne, residente da Fano, una sanzione per mancato rispetto della normativa anti-covid sugli spostamenti. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità. Per il nigeriano proveniente a Fano, misura di allontanamento per 3 anni da Senigallia. (ANSA).