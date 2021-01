Terremoto, Legnini, oltre 4.000 famiglie tornate a casa

(ANSA) - ANCONA, 22 GEN - "Oltre 4 mila famiglie sono rientrate a casa, 1.700 l'anno scorso, in piena pandemia, e anche le opere pubbliche cominciano a registrare avanzamenti significativi, come ha riconosciuto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, pochi giorni fa in Parlamento". È quanto ha detto il commissario straordinario Giovanni Legnini, in audizione alla Commissione Bilancio e Affari costituzionali della Camera. Dove Legnini ha chiesto "maggior flessibilità" sull'uso delle risorse per il finanziamento della ricostruzione nel cosiddetto "doppio cratere" dei 12 Comuni abruzzesi colpiti sia nel 2009 che nel 2016. (ANSA).