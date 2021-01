Covid, al via vaccinazione ospiti casa riposo San Severino

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE (MACERATA), 21 GEN - Iniziate le vaccinazioni anti Covid-19 alla casa di riposo "Lazzarelli" di San Severino Marche. Sono 27 i degenti, i primi ad essersi negativizzati dopo il focolaio scoppiato ad ottobre 2020, che stanno ricevendo la somministrazione del vaccino Moderna mRNA -1273 da parte del direttore sanitario della Asp, dottor Giuseppe Tartaglia, e del direttore dell'Hospice presso l'ospedale "Bartolomeo Eustachio", dottor Sergio Giorgetti, che ha dato tutte le indicazioni necessarie per la giusta inoculazione del farmaco.

Già tutti vaccinati, da giorni, gli operatori della "Lazzarelli", tra infermieri, Oss e amministrativi. Per loro a fine mese scatterà il richiamo.

Complessivamente, all'interno della casa di riposo settempedana, attualmente si registra la presenza di 52 degenti. Intanto, la scorsa settimana, altri 12 anziani avevano ricevuto la somministrazione del farmaco di Moderna nelle camerate dell'Hospice. Il gruppo di nonnini e nonnine vie era stato trasferito qui a ottobre nel tentativo messo in atto dalle autorità sanitarie per salvarli dal focolaio che aveva investito la "Lazzarelli". Un'operazione, quest'ultima, che ha risparmiato tutti da un contagio quasi certo.