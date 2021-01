Peschereccio affonda nel porto di San Benedetto del Tronto

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 20 GEN - Un peschereccio dedito alla piccola pesca è affondato stamane nel porto di San Benedetto del Tronto mentre era ormeggiata in banchina. Fortunatamente a bordo non c'era nessun membro dell'equipaggio. Sono in corso le operazioni di prevenzione di eventuali inquinamenti con panne assorbenti e fogli assorbenti specifici per la salvaguardia dell'ambiente marino.

Successivamente si procederà al recupero dell'unità. Sarà la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, cessata l'emergenza, a fare luce sulle cause dell'affondamento. (ANSA).