Covid: dopo impennata ieri (+38), ricoveri invariati a 667

(ANSA) - ANCONA, 13 GEN - Dopo l'impennata di ricoveri segnalato ieri (+38) nelle Marche per Covid-19, il numero è rimasto invariato a 667 nell'ultima giornata in cui sono state dimesse 20 persone. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione: è calato il numero di degenti in Terapia intensiva (73, -6) mentre sono aumentati i ricoveri in Semintensiva (162, +3) e in reparti non intensivi (432, +3).

Calano gli assistiti nei pronto soccorso (tecnicamente non ricoverati) da 58 a 45 (-13) e resta invariato il numero di ospiti di strutture territoriali (222). Intanto scendono i positivi in isolamento domiciliare (12.491, -32) ma cresce il numero di isolati in casa per contatto con contagiati (14.374, +331; 4.498 con sintomi, 660 sono operatori sanitari). Si impenna il dato dei guariti (ora 33.234, +1.500). (ANSA).