Covid: Marche, 629 ricoverati (+15), 81 in Intensiva (+8)

(ANSA) - ANCONA, 11 GEN - Sale a quota 629 (+15) il numero di ricoverati per Covid-19 nelle Marche. Nell'ultima giornata impennata di ricoveri in Terapia Intensiva (81, +8). Nell'ultima giornata 14 dimessi. In Semintensiva ci sono 164 degenti (+4) e 384 in reparti non intensivi (+3). Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Intanto gli ospiti di strutture territoriali calano a 222 (-6) mentre gli assistiti in pronto soccorso (non considerati ricoverati) passano a 55 (+2). In calo nelle ultime 24ore i positivi in isolamento domiciliare (13.940, -692) mentre i guariti ora sono 30.868 (+997). In sensibile diminuzione anche gli isolati in casa per contatto con contagiati (14.264, -1.002; 4.510 con sintomi, 651 sono operatori sanitari). (ANSA).