Covid, sindaco, serve personale sanitario per Asp Tolentino

(ANSA) - TOLENTINO (MACERATA), 10 GEN - "Siamo molto preoccupati - afferma il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi - per la situazione della nostra Asp 'Porcelli'. Infatti la condizione dei nostri ospiti per quanto non drammatica dal punto di vista clinico, così come affermato dall'ultima visita dal medico dell'Usca, avvenuta oggi pomeriggio, ha comunque bisogno di monitoraggio e assistenza continua specie per quei soggetti molto anziani con patologie pregresse. E' inoltre preoccupante anche per quanto riguarda il personale. Siamo rimasti con un solo infermiere e 15 Oss per 80 contagiati su 86 ospiti. Non siamo quindi più in condizioni di poter garantire, se non con grandissime difficoltà, i servizi sanitari essenziali per tutti i pazienti. Insieme al presidente Sbaraglia e al direttore Ricci - aggiunge il sindaco - ancora una volta abbiamo interessato il prefetto e inoltre abbiamo interloquito con l'assessore alla Sanità della Regione Marche per poter aver garantiti gli aiuti necessari, con l'invio di ulteriore personale sia da parte dell'Asur che della Marina Militare in quanto il supporto già inviato dall'Asur non è sufficiente per assicurare la grande quantità di lavoro da svolgere. Ciò che era stato garantito nei giorni scorsi - insiste Pezzanesi -, ancora non ha avuto attuazione e quindi si auspica quanto prima che nuovo personale sanitario possa arrivare a Tolentino per dare man forte a quello interno della nostra Residenza Protetta. Ancora una volta vogliamo ringraziare i nostri operatori che si sono davvero dimostrati eroici, ma che veramente sono allo stremo delle forze e necessitano l'intervento di personale sanitario specializzato, intervento - sottolinea il sindaco - non più rinviabile".

(ANSA).