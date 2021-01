Covid: Marche, ricoveri verso 600 (+11),+2 Terapia Intensiva

(ANSA) - ANCONA, 07 GEN - Cresce ancora nelle Marche il numero di ricoveri per Covid-19 e viaggia verso i 600: altri 11 nelle ultime 24ore fanno salire il numero di degenti a 590. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Nell'ultima giornata dimesse 14 persone ma sono aumentati i ricoveri in Terapia intensiva (69, +2), in Semintensiva (162, +3) e in reparti non intensivi (359, +6). Intanto calano gli assistiti nei pronto soccorso (45, -2) e gli ospiti di strutture territoriali (220, -6). Il numero di positivi in isolamento domiciliare sfiora i 13mila (12.992, +273) mentre i guariti passano a 29.633 (+48).

In crescita anche gli isolati in casa per contatto con contagiati: sono 13.297 (+105) di cui 4.264 con sintomi e 608 operatori sanitari. (ANSA).