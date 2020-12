Covid: 19 positivi in Rsa a Corinaldo, tutti asintomatici

Anche la Rsa di Corinaldo torna a fare i conti con la pandemia. All'interno della struttura per anziani gestita dalla Fondazione S. Maria Goretti è scoppiato un focolaio di covid con 19 positivi, scoperto grazie agli screening che periodicamente vengono effettuati.

Contagiati dal coronavirus - anche se sono tutti asintomatici - risultano attualmente cinque infermieri, cinque operatori sociosanitari e nove degenti: questi ultimi verranno trasferiti in giornata in altre sedi sanitarie: Senigallia, Chiaravalle (Ancona), Fossombrone e Galantara (Pesaro), predisposte per accogliere i casi di positività.

Rimangono in struttura 10 pazienti negativi e l'Asur sta già provvedendo alla sanificazione di tutti gli ambienti come da protocollo, informano dal Comune di Corinaldo. "Un fulmine a ciel sereno per la nostra comunità", ha commentato a caldo il sindaco Matteo Principi. "C'è tanta preoccupazione ma siamo vicini agli operatori, bravi, rispettosi delle norme e scrupolosi, persone che hanno a cuore i loro ospiti. - ha aggiunto - A loro mi sento di mandare un messaggio di incoraggiamento perché non si abbattano. Confidiamo che la situazione migliori nell'arco di pochi giorni al massimo, grazie anche alla vicinanza del direttore del distretto sanitario locale, Alessandro Marini: insieme supereremo anche questa fase". (ANSA).