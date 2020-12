Capitale Cultura, musei statali Marche sostengono Ancona

(ANSA) - ANCONA, 11 DIC - I musei statali delle Marche e la Galleria Nazionale di Urbino sostengono e caldeggiano la candidatura di Ancona a Capitale italiana della Cultura 2022, selezionata dal Mibact tra le 10 finaliste. "Tale proposta - si legge in una nota della direzione regionale dei musei - potrebbe rivelarsi un eccellente strumento di promozione del territorio, soprattutto dopo un periodo come quello che stiamo vivendo che ci ha costretto a precludere le bellezze che conserviamo e tuteliamo ai nostri appassionati visitatori.

In tale occasione verrà premiata la città che riesce a sviluppare il progetto culturale più coinvolgente, più aperto, innovativo e trasversale". "Ad Ancona - viene ricordato -sono da sempre avvenute cose straordinarie di cui però gli stessi anconetani spesso non avevano contezza. Forse proprio la candidatura a Capitale della Cultura 2022 potrà istillare una nuova consapevolezza in tutta la comunità e far da leva promozionale della città sull'intero territorio nazionale e non solo". (ANSA).