Covid: Comune Gabicce distribuisce mille saturimentri

(ANSA) - GABICCE MARE (PESARO URBINO), 05 DIC - A dicembre saranno distribuiti 1.000 saturimetri agli over 65 e ai disabili residenti nel Comune di Gabicce Mare (poco meno di 6.000 abitanti), con "un investimento complessivo importante di oltre 12mila euro da parte dell'Amministrazione per aiutare le persone più fragili", annuncia il sindaco Domenico Pascuzzi. "Visto il persistere dell'emergenza sanitaria e le conseguenti ripercussioni sul tessuto sociale ed economico, che aggravano la situazione di famiglie già in stato di precarietà, abbiamo deciso di implementare il progetto 'Gabicce Mare Ti Aiuta' con una serie di interventi, tra cui la donazione 1.000 saturimetri a soggetti più esposti e a rischio contagio, con un apparecchio a nucleo familiare con persone over 65 e disabili gravi" spiega.

Il saturimetro è "uno strumento fondamentale che consente di misurare il grado di saturazione dell'ossigeno nel sangue - aggiunge -, averlo in casa aiuta a rilevare per tempo eventuali compromissioni a livello polmonare anche in assenza di sintomi e quindi agire tempestivamente". I dispositivi saranno assegnati "senza graduatoria, indistintamente a tutti gli aventi diritto.

Significa - sottolinea il sindaco - coprire sostanzialmente quasi il 40% di tutti i nuclei familiari gabiccesi. Un intervento unico nel suo genere in termini di copertura capillare di tutto il territorio". I saturimetri verranno distribuiti nei quartieri in gazebo, allestiti in collaborazione con la Protezione civile e volontari, dove i cittadini over 65 e gli altri soggetti fragili aventi diritto, potranno recarsi "per ricevere il loro dono" nella settimana dal 14 al 19 dicembre.

Per i soggetti più anziani e con maggiori difficoltà o impossibilitati a spostarsi, è previsto un servizio di consegna a domicilio, semplicemente telefonando per la prenotazione della consegna al 351 7520035 dalle ore 9:30 alle 12:30. Il sindaco Pascuzzi ringrazia Aspes spa, "che ci ha riservato un prezzo particolarmente vantaggioso per l'acquisto e la fornitura di una quantità importante" degli strumenti. (ANSA).