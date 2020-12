Covid: Fano, dopo focolaio ospedale verso ritorno normalità

Sono risultati negativi, al secondo tampone, i 25 pazienti collocati nella cosiddetta "area grigia" dell'Ospedale di Fano (Pesaro Urbino) e ricoverati per altre patologie. Dopo cinque giorni dall'emersione del focolaio che si era manifestato nelle unità operative di Medicina e Gastroenterologia, restano dunque 24 i pazienti positivi asintomatici, che sono stati ricoverati e isolati nella Palazzina C, per patologie diverse dal Covid.

"L'attività del presidio Santa Croce di Fano sta tornando pian piano alla normalità e pensiamo che nelle prossime ore il presidio possa tornare ad essere Covid-free"- spiega il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Marche Nord, Edoardo Berselli, che aggiunge: "la sorveglianza sanitaria delle scorse ore ha dato i suoi effetti e tutti gli interventi e le misure adottate dall'unità di crisi sono stati efficaci".

Attualmente, riferisce il direttore sanitario, "Marche Nord ha 124 pazienti Covid positivi, di cui 100 ricoverati al San Salvatore di Pesaro e 24 a Fano. Per riportare il Santa Croce al Covid Free, - aggiunge - sono in via di dimissione dai due plessi di Marche Nord 21 pazienti che verranno trasferiti in strutture residenziali. Intanto, al San Salvatore continuano a gestire al meglio l'emergenza, - conclude - proseguendo anche ad accogliere i pazienti che arrivano dalle altre province della Regione, così come accade da diverse settimane". (ANSA).