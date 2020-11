Covid: Marche Nord, focolaio Fano circoscritto

(ANSA) - PESARO, 30 NOV - Grazie alle misure intraprese dall'unità di crisi, il focolaio, che si è verificato presso il presidio dell'ospedale Santa Croce di Fano, "è circoscritto, permettendo al nosocomio di proseguire con la normale attività".

Lo rende noto l'azienda Ospedali Riuniti Marche Nord. "Siamo riusciti - spiega il direttore sanitario Edoardo Berselli - a isolare i positivi e proseguire con la normale attività di ricovero e ambulatoriale, continuando ad erogare prestazioni in totale sicurezza sia per i pazienti che per gli operatori sanitari. Le misure attuate tempestivamente, infatti, hanno permesso di isolare i pazienti positivi, presso la palazzina C, rendendo il presidio Santa Croce sicuro per degenti, gli utenti e per chi lavora all'interno della struttura". Nella giornata di ieri, sono stati ripetuti i tamponi molecolari su tutti i pazienti ricoverati, per un totale di 193 test. Di questi sono 24 i degenti risultati positivi e sono tutti asintomatici.

Durante lo screening sono stati effettuati tamponi anche sui dipendenti Aormn, di cui solo 9 sono risultati positivi: un medico e 8 afferenti al comparto. Infine è iniziato ieri anche lo screening con test antigenici rapidi su tutto il personale, che al momento ha coinvolto 350 dipendenti: solo 3 sono risultati positivi. "È stato fondamentale - aggiunge Berselli - differenziare immediatamente i percorsi sporchi/puliti, al fine di riassorbire i pazienti risultati positivi nelle varie Unità Operative. La situazione si è normalizzata, ma non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione. Verrà mantenuto infatti il divieto assoluto di accesso ai visitatori, ribadita la verifica dell'osservanza delle precauzioni di sicurezza aziendali durante lo svolgimento delle attività diagnostiche ed i trasferimenti dei pazienti tra le unità operative sia da parte del personale dipendente che da parte delle ditte appaltatrici". (ANSA).