Terremoto, pronto Piano Straordinario Ricostruzione Camerino

(ANSA) - CAMERINO, 28 NOV - Presentato il Piano Straordinario per la Ricostruzione di Camerino redatto in questi mesi dall'amministrazione comunale. Il piano è stato illustrato da Luca Marassi, consigliere comunale con delega alla ricostruzione, con Anna Ortenzi e il sindaco Sandro Sborgia al commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini, al rappresentante della Soprintendenza, a Cesare Spuri dell'Usr, all'arcivescovo Francesco Massara, al rettore Unicam Claudio Pettinari, a Carlo Resparambia, presidente di Ance. Obiettivo dell'incontro è stato condividere il risultato del lavoro svolto in questi mesi e illustrare le strategie del documento volto ad accelerare la rinascita della città. Lo stesso verrà presto condiviso con la cittadinanza in una assemblea virtuale in videoconferenza. Seguirà poi il passaggio in Consiglio comunale per approvate il programma già prima di Natale così da dare il via all'iter che lo porterà sul tavolo dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e ad ottenere successivamente il decreto della Regione. (ANSA).