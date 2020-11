Covid: tamponi in aeroporto, 300 positivi su 6.036 test

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA, 27 NOV - Su 6.036 tamponi, di cui 5.781 rapidi antigenici e 255 molecolari, per la diagnosi del Covid 19 effettuati all'Aeroporto delle Marche a Falconara Marittima dal 27 ottobre, data di attivazione del check point, sono stati riscontrati circa 300 casi positivi. "I numeri del primo mese, che includono 37 test gratuiti per il personale impegnato a fronteggiare l'emergenza, - fa sapere Aerdorica - testimoniano l'efficacia del sevizio, che resta aperto anche a chi non risiede nel Comune di Falconara Marittima".

L'istituzione della zona arancione non ha limitato l'accesso al presidio, allestito al Terminal Arrivi, che "può essere raggiunto da chiunque, purché munito di apposita autocertificazione". Per il grande afflusso, il Polo Diagnostico del Gruppo Kos, che gestisce il punto di screening, Innoliving, l'azienda di Ancona che fornisce i tamponi, e Aerdorica hanno deciso di estendere ulteriormente gli orari di operatività del presidio, ora attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 17.30. (ANSA).