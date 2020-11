Covid: Marche, 9 morti in 24ore, finora 1.230 decessi

(ANSA) - ANCONA, 26 NOV - Ancora pesante nell'ultima giornata il bilancio di decessi alla pandemia da Covid-19 nelle Marche: sono nove, sette donne e due uomini tra i 64 e i 92 anni, tutti alle prese anche con patologie pregresse. Finora sono dunque 1.230 le vittime collegate al virus nelle Marche per un'età media di 81 anni.

A pagare il prezzo maggiore nelle ultime 24ore sono le province di Ascoli Piceno e Fermo, ciascuna con tre decessi. Nell'Ascolano sono morti una 64enne e un 92enne di San Benedetto del Tronto, una 78enne di Ascoli Piceno. In provincia di Fermo un 72enne di Amandola, una 79enne di Porto Sant'Elpidio e un'altra donna di 83 anni di Montegiorgio. Ad Ancona è deceduta una 90enne del capoluogo mentre a Macerata è venuta a mancare una 79enne di San Severino Marche. Infine in provincia di Pesaro Urbino è deceduta una donna di 77 anni che risiedeva a Colli al Metauro. (ANSA).