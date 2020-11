Violenza donne: Questura Ancona, opuscoli per sensibilizzare

Anche la Questura di Ancona celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle le donne con tante iniziative. Saranno messi a disposizione di tutte le donne, di tutti i cittadini, opuscoli creati appositamente per sensibilizzare le coscienze contro la violenza sulle donne in diversi posti: al Comune, alle Poste Centrali, alla Stazione Centrale di Ancona, all'Ospedale di Torrette e naturalmente in tutti i centri luoghi di sede dei Commissariati: "tutti i poliziotti della Questura, dei Commissariati di Ps e delle Specialità della Polizia di Stato saranno sempre accanto a chi ha bisogno". Nelle brochure anche le indicazioni per le segnalazioni, anche dei reati di violenza domestica, tramite la app YouPol.

La Polizia "è sempre presente, ancor di più oggi. In un momento così particolare le donne e gli uomini della Polizia ci sono, sempre accanto a chi ha bisogno; ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, sempre, anche oggi con iniziative in tutto il territorio". Da gennaio ad oggi la Divisione Anticrimine della Questura ha prodotto 10 ammonimenti ex art. 8 D.Lgs.11/2009,, la legge che prevede misure di contrasto agli atti di violenza sessuale o persecutori, ed "è sempre all'erta per ascoltare, consigliare e aiutare le donne vittime di violenza".(ANSA).