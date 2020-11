Migranti: Prefettura Ancona,protocollo intesa vittime tratta

In occasione della giornata contro la violenza alle donne, il Prefetto di Ancona Antonio D'Acunto, ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa "Centro di Accoglienza Straordinaria vittime di tratta". La sottoscrizione in videoconferenza, dalla presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale dr.ssa Virginia Rizzo, da don Aldo Buonaiuto (Associazione "Pace in Terra") e dalla dott.ssa Rossella Papili dell'Associazione "Freewoman ODV". I cosiddetti "Cas Tratta" sono centri di accoglienza destinati a persone richiedenti protezione internazionale che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità derivanti dall'essere potenziali vittime di tratta o di grave sfruttamento".

"Alle strutture in questione - spiega la Prefettura - saranno indirizzate persone che, nel corso di colloqui con la Commissione protezione internazionale o per i comportamenti tenuti durante il periodo di ospitalità, hanno evidenziato tali problematiche". In questi centri, "che saranno gestiti da personale qualificato, si svolgeranno attività di apposito sostegno psicologico, nonché di informazione e valutazione anti-tratta".

La "procedura di valutazione del soggetto può sfociare, se ne ricorrono i presupposti, nell'inserimento dello stesso in un progetto individuale di protezione sociale (ai sensi dell'art.

18 del D. Lgs. 286/'98 - T.U. immigrazione)". "Il Protocollo è stato autorizzato dal Ministero dell'Interno, non comporta oneri, - prosegue la nota - ed è il primo sul territorio volto a creare strutture dedicate alle persone vulnerabili, vittime di questa grave attività criminosa che riguarda in particolare le donne". "E' per questo motivo - ha affermato il Prefetto D'Acunto - che si è scelta la giornata di oggi per la sottoscrizione". (ANSA).