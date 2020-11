Covid,644 ricoveri nelle Marche +(4). In terapia intensiva -1

(ANSA) - ANCONA, 24 NOV - Sono saliti a 644, + 4 su ieri i ricoverati negli ospedali delle Marche nelle ultime 24ore. I pazienti in terapia intensiva sono 89 (-1), quelli in area semi intensiva 137 (-3), quelli in reparti non intensivi sono 418 (+8). Nell'aggiornamento del Servizio Sanità della Regione ci sono anche 36 dimessi. In calo da 63 a 55 le persone che si trovano nei pronto soccorso, tecnicamente non ricoverate, mentre sono arrivati a 202 gli ospiti di strutture territoriali: le Rsa di Campofilone, Chiaravalle, Galantara, Macerata feltria e Fossombrone. Il Covid Hospital di Civitanova Marche accogli ormai il maggior numero di pazienti in terapia intensiva: 21. Ce ne sono poi 28 in semi intensiva e 14 sottoposti a cure non intensive. I positivi in isolamento domiciliare sono saliti da 14.822 a 15.073, il totale dei ricoverati più gli isolati è 15.717. Dall'inizio della pandemia i casi positivi diagnosticati sono 27.106 e i dimessi/guariti 10.188. (ANSA).