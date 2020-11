Terremoto,ok Caldarola Programma Straordinario Ricostruzione

Il Consiglio comunale di Caldarola (Macerata), riunito in videoconferenza a causa del covid, ha approvato al'unanimità il Programma Straordinario di Ricostruzione, che darà ufficialmente il via alla rinascita di tutto il centro storico del paese danneggiato dal sisma del 2016, comprese le opere pubbliche di urbanizzazione, viabilità e sottoservizi.

In video collegamento, oltre a tutti i consiglieri comunali, anche il commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini e il direttore dell'Usr Cesare Spuri. Ci ha tenuto a salutare tutti i caldarolesi collegati anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli insieme all'assessore con delega al Sisma Guido Castelli. Il progetto, stilato in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, è diventato quasi "un atto corale che porterà alla ricostruzione innanzitutto del senso di comunità". L'idea è di una rivisitazione di una "Caldarola autentica ma non proprio identica, per guardare al futuro e perseguire obiettivi migliori e più performanti alle esigente della cittadinanza". Oltre alle case dei singoli cittadini sono stati previsti anche infrastrutture viarie strategiche per evitare un isolamento del paese; un piano dei castelli per organizzare da subito la futura vocazione attrattiva anche delle frazioni; la valorizzazione dell'asse fluviale del Chienti con il superamento delle criticità e l'esaltazione dei punti di forza; l'istituzione di un Ufficio di Piano, ma anche la valorizzazione del Castello Pallotta. (ANSA).