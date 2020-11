Terremoto, ricostruito mattatoio Camerino

(ANSA) - CAMERINO, 21 NOV - Completati i lavori del mattatoio comunale di Camerino. È la prima opera pubblica ricostruita dopo il terremoto. L'ufficio tecnico sta procedendo alla verifica degli interventi per poi rimettere a disposizione degli allevatori la struttura che è sempre stata uno dei punti di riferimento di un'intera area per la macellazione della carne.

"L'amministrazione comunale ha già avviato l'iter per affidare la gestione della struttura - ha detto il sindaco Sandro Sborgia -. Il mattatoio tornerà a servire aziende agricole e allevatori che oggi vanno a macellare a chilometri di distanza, con costi e sacrifici che ricadono tutti su di loro". E su questo punto "concentreremo gli sforzi per attivare un progetto di filiera delle carni locali, tramite accordi con gli allevatori e le associazioni di categoria, per favorire il rilancio economico dell'agricoltura del territorio", ha aggiunto il sindaco.

