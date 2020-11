Covid: Marche, 623 ricoverati (+19), 81 in Intensiva (+3)

(ANSA) - ANCONA, 20 NOV - Nelle ultime 24ore 19 persone ricoverate in più nelle Marche per Covid-19 (da 604 a 623): crescono i degenti in Terapia intensiva (da 78 a 81, +3) e in reparti non intensivi (da 387 a 405, +18) mentre risultano in calo le persone in Semintensiva (da 139 a 137, -2). Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Cresce anche il numero dei pazienti ospitati nei Pronto soccorso (da 71 a 74, +3) mentre diminuisce quello degli ospiti di strutture territoriali (da 157 a 152, -5). Attualmente ci sono inoltre 14.354 contagiati in isolamento domiciliare (il giorno prima 14.252, +102); quelli isolati in casa per contatti con positivi sono 18.258 (3.338 con sintomi, 623 operatori sanitari). Crescono anche i guariti (da 9.095 a 9.475, +380. Sempre più numerose le strutture interessate dai ricoveri tra cui la privata Villa Serena (10 degenti) per pazienti Covid a media-bassa intensità assistenziale. Nel Covid Hospital di Civitanova Marche ci sono 56 ricoverati (28 in semintensiva, 14 in Intensiva e 14 pazienti in cura non intensiva). (ANSA).