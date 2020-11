Covid: Comune Fiastra,attivo servizio test antigenici rapidi

La Giunta comunale di Fastra (Macerata), paesino del 'cratere' maceratese, ha deliberato l'attivazione di un servizio di test antigenici rapidi per la rilevazione di casi di positività al Covid 19 che sarà attivo ogni giovedì dalle ore 10 alle 15 in Piazza Dario Conti. Ieri sono stati effettuati i primi 20 test, risultati tutti negativi.

Il servizio, erogato tramite l'unità mobile allestita dalle Terme di Sarnano, è rivolto ai cittadini residenti a Fiastra con dubbi di positività al virus - per presenza di sintomi o per aver accertato contatti con altri positivi - ed è coperto finanziariamente dal Comune. Il servizio va prenotato direttamente alle Terme di Sarnano.

Il Comune ha acquistato anche 200 test sierologici per il rilevamento di IGg e IgM, anticorpi che l'organismo sviluppa in seguito a contagio da Covid 19. I test saranno utilizzati per il personale interno e verranno messi a disposizione della cittadinanza ma solo dietro espressa richiesta effettuata dal medico curante.

Secondo l'ultimo aggiornamento ufficiale, nel comune di Fiastra ci sono sei persone in isolamento domiciliare di cui tre positivi al Covid 19. Il dato viene aggiornato sul sito del comune ad ogni variazione rilevata dal report quotidiano della Regione Marche. (ANSA).