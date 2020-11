Covid: Coldiretti, stretta non ferma Giornata ringraziamento

Distanziati, con le mascherine e tutti gli accorgimenti del caso. E' una Giornata del Ringraziamento in tutta sicurezza quella che stamattina è stata celebrata da Coldiretti Ancona a Castelfidardo (Ancona).

Un'iniziativa che ogni anno si rinnova e che ha origini antiche: i lavoratori delle campagne rendevano grazie al Signore per i frutti avuti a chiusura dell'annata agraria e invocavano la benevolenza divina in previsione di quella a venire, con tanto di benedizione dei mezzi agricoli. Nel caso odierno sono stati benedetti i trattori presenti all'esterno dell'edificio di culto. (ANSA).