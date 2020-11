Droga: spacciatore 20enne arrestato da CC a Polverigi

(ANSA) - SANTA MARIA NUOVA, 10 NOV - Un 20enne di origini albanesi, residente a Santa Maria Nuova (Ancona), è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Osimo per possesso di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. Il fermo è scattato quando due pattuglie, transitando per il centro di Polverigi, hanno notato due persone alla guida di una Golf e di un'Alfa Romeo Giulietta, che nel vederli si sono allontanati velocemente in direzioni opposte. Uno dei due, il conducente della Volkswagen, ha lanciato dal finestrino un involucro, poi recuperato, e risultato essere una confezione di caramelle con dentro 20 grammi di cocaina. L'auto è stata inseguita e fermata in zona Rustico di Polverigi, il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare ed è stato trovato in possesso di altri 113 grammi di cocaina suddivisa in 20 imballaggi di cellophane termosaldati, e di euro 575 provento dello spaccio effettuato poco prima. Il 20enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Montacuto. (ANSA).