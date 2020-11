Dpcm; sindaco Pesaro, Sgarbi benvenuto, ma non a cena

(ANSA) - ANCONA, 05 NOV - "Caro Vittorio Sgarbi, siamo sempre contenti quando vieni a Pesaro, ma tutti i ristoranti la sera rispetteranno le regole e per questo li troverai chiusi. A Pesaro le leggi si rispettano sempre, e ci pensano le Forze dell'Ordine a garantirlo. Non si scherza sulla pandemia e sulla salute delle persone". Il sindaco Matteo Ricci risponde così su facebook al critico d'arte che, durante la trasmissione Mediaset 'Fuori dal coro', ha annunciato l'intenzione di andare a cena domani nel locale di Umberto Carriera, il ristoratore pesarese che aveva organizzato una cena-provocazione con 90 commensali la sera dell'entrata in vigore del Dpcm che stabiliva l'orario di chiusura alle 18 per bar e ristoranti. Per il locake poi scattata la chiusura per 15 giorni decisa dal questore. "Anzi, se vai a San Marino (dove si può cenare, ndr) - aggiunge il sindaco - digli che smettano anche loro con le buffonate.

Abbiamo grande rispetto per la gloriosa Repubblica sammarinese ma non esiste che abbiano regole diverse da quelle dell'Emilia Romagna e delle Marche". "Inoltre non so cosa voglia dire 'l'aria di Pesaro è più pericolosa', di certo da noi vogliamo legalità, prudenza e equilibrio tra emergenza sanitaria e economica" conclude. (ANSA).