Vienna: Consiglio Marche, minuto raccoglimento per vittime

(ANSA) - ANCONA, 03 NOV - Il Consiglio Regionale delle Marche ha osservato a inizio seduta, che si svolge in presenza ma senza pubblico per le disposizioni anti-Covid, un minuto di raccoglimento per gli atti di terrorismo che hanno "colpito territori della nostra Europa". Il minuto di silenzio, ha spiegato il presidente dell'Assemblea legislativa reginoale Dino Latini, promotore dell'iniziativa, vuole esprimere la "solidarietà della comunità marchigiana nei confronti delle vittime del terrorismo islamico in Francia e del terrorismo in Austria". (ANSA).