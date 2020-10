Covid: Marche, +21 ricoveri in un giorno, da 301 a 322

Compie un nuovo balzo in avanti il numero di ricoverati per Covid-19 nelle Marche: nell'ultima giornata sono passati da 301 a 322 (+21) con un aumento anche tra i pazienti in Terapia intensiva (da 39 a 47; +8). Nel bollettino quotidiano il Servizio Sanità della Regione dà conto invece di un calo di pazienti in sub intensiva (da 81 a 72, -9) e di un'impennata di ricoveri in reparti non intensivi (da 181 a 203, +22). Cresce in maniera significativa il numero di positivi in isolamento domiciliare (da 5.340 a 5.783, +443) e di isolati in casa per contatto con contagiati (da 9.478 a 11.192, +1.714; 958 presentano sintomi e 444 sono operatori sanitari).

Complessivamente la somma ricoverati/isolamenti arriva a 6.105; mentre i guariti passano da 6.965 a 6.997. Gli ospiti di strutture territoriali aumentano da 96 a 103 (18 nella Rsa di Campofilone, 47 a Chiaravalle e 38 a Galantara). (ANSA).