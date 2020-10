Covid: Vescovi Marche raccomandano rispetto misure sicurezza

(ANSA) - ANCONA, 30 OTT - "In considerazione dell'evolversi dell'emergenza sanitaria e su invito delle competenti autorità, i vescovi marchigiani, in prossimità dei riti della commemorazione dei defunti, raccomandano (in particolare modo ai sacerdoti) di attenersi rigorosamente alle norme vigenti in merito all'igiene, al distanziamento interpersonale e all'uso dei dispositivi di protezione individuale. Si assicura la fattiva collaborazione con le autorità locali". Lo scrivono in una nota i Vescovi delle Marche. (ANSA).