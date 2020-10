Covid: Pesaro, torna linea diretta Fb con sindaco

Torna a Pesaro "Linea diretta col sindaco". Matteo Ricci risponderà alle domande dei cittadini in diretta Facebook sull'emergenza Covid-19. Appuntamento oggi pomeriggio, dalle 19 alle 20: "La nostra città si prepara ad affrontare un inverno complicato dal punto di vista sanitario e socio-economico - spiega il sindaco - e dobbiamo farci trovare pronti. I sindaci sono in prima linea per combattere questa nuova ondata di emergenza che non ci deve trovare impreparati".

"Negli ultimi giorni - prosegue - siamo stati bombardati da informazioni, dati, nuove regole da seguire. Abbiamo deciso di ri-organizzare periodicamente delle dirette Facebook per fare chiarezza e rispondere alle tante domande che ogni giorno ci vengono poste. Massima disponibilità e contatto diretto con i cittadini". (ANSA).