Covid: Marche, stop lezioni per 8.988 studenti e 426 classi

(ANSA) - ANCONA, 30 OTT - A causa di casi accertati Covid-19 nelle Marche l'attività didattica in presenza, al 24 ottobre, è sospesa per 8.988 studenti e 426 classi. Emerge dal report nazionale comunicato dell'Ufficio scolastico regionale (Usr). Per quanto riguarda le quarantene, la settimana scorsa (19-24 ottobre) si registravano a livello regionale 356 casi di docenti, 61 di personale scolastico non docente e 5.831 di studenti. Quanto a casi di positività, nella stessa settimana, hanno riguardat 147 insegnanti, 36 addetti non docenti e 555 studenti. (ANSA).